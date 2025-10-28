Эксперт Викторов посоветовал покупать красную икру в герметичной упаковке с алюминиевым ключом

Основатель федеральной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов рассказал ИА НСН , на что обращать внимание при покупке красной икры.

По мнению специалиста, лучшая упаковка для деликатеса — герметичные вакуумные контейнеры с добавлением металлического ключа, свидетельствующего о высоком качестве. Рекомендуется избегать прозрачных пластиковых баночек с низкой ценой.

Кроме того, Викторов посоветовал выбирать свежезамороженную красную икру без консервантов, которую можно долго хранить в морозильной камере. Для выбора качественной черной икры важно проверить наличие четкой маркировки производителя, поскольку рынок насыщен продукцией сомнительного происхождения, особенно китайского производства.