Эксперт Видакас отметила, что ИИ может стать персональным объясняющим помощником для школьников

Искусственный интеллект (ИИ) способен существенно облегчить жизнь семьи, автоматизировав рутинные задачи. По словам эксперта Светланы Видакас, руководителя сообщества «Цифровые учителя России», ИИ может взять на себя значительную часть организации жизни, освобождая время для общения с близкими и отдыха, сообщил RuNews24.ru .

Один из самых частых бытовых вопросов в семье — «что сегодня на ужин?». Вместо того чтобы тратить время на поиск рецептов, можно поручить эту задачу нейросети. Она предложит полноценное меню, учитывая бюджет, пищевые ограничения, время на готовку и даже содержимое холодильника.

Также ИИ помогает координировать семейные расписания. Ему можно загрузить планы всех членов семьи и попросить найти пересечения, предупредить о перегруженных днях или предложить более удобный график, отметил «ТСН24».

При подготовке к отпуску ИИ составит маршрут, рассчитает расходы, поможет собрать чемодан и предложит альтернативные варианты в случае изменений погоды или бюджета.

Кроме того, нейросеть может стать персональным объясняющим помощником для школьников, помогая разобраться в сложных темах и постепенно понимать материал.

Однако, несмотря на широкие возможности, нейросеть остается инструментом. Вопросы воспитания детей, финансовых решений, здоровья или семейных отношений требуют участия человека.

«Сегодня одна из главных задач — перестать воспринимать искусственный интеллект как что-то сложное и далекое от повседневной жизни. Наоборот, он должен стать понятным помощником в решении обычных бытовых вопросов», — заключила Видакас.