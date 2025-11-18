Эксперт Вепрецкая предложила сделать обязательной регистрацию недвижимости в Росреестре

С 1 февраля 2026 года в России изменится порядок оформления семейной ипотеки. Теперь семье будет доступен только один льготный кредит, сообщили в Министерстве финансов. Директор Ассоциации «Некоммерческое партнерство "Национальный жилищный конгресс"» Татьяна Вепрецкая в эфире Общественной Службы Новостей рассказала о негативных тенденциях на рынке недвижимости.

«В России пошла негативная тенденция, когда квартира покупается как инвестиция. Там никто не живет, а если живет, то очень редко», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, такие квартиры наносят ущерб не только государству, но и соседям, так как расходы на коммунальные услуги ложатся на жильцов дома. Вепрецкая отметила, что около девяти миллионов квартир даже не зарегистрированы в Росреестре, и государство не получает с них налогов.

Сейчас регистрация недвижимости в Росреестре носит заявительный характер, однако, по мнению эксперта, право должно стать обязанностью.