Эксперт Васильев: самостоятельная уборка после ремонта поможет сэкономить на клининге

Эксперт по строительным материалам, генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев в разговоре с «Известиями» дал советы по самостоятельной уборке квартиры после ремонта, которая поможет сэкономить деньги на клининге.
Специалист отметил, что первый этап состоит из грубой уборки с использованием строительного пылесоса, который подходит для сбора крупных отходов. Стены и потолок рекомендуется очищать кистью-макловицей, а стекла и подоконники — шпателем, обмотанным тканью.
Влажную уборку нужно начинать с окон, используя раствор воды с моющим средством. Полы следует мыть в два этапа: сначала сухую уборку, потом влажную. Завершающий этап — защита поверхностей от пыли с помощью микрофибры и силиконового спрея, подытожил Васильев.
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