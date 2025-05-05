Эксперт Вахитов: медработники, педагоги и артисты смогут выйти на пенсию досрочно в 2025 году

Некоторые граждане России смогут оформить страховую пенсию по старости раньше срока. На досрочную пенсию могут претендовать представители определенных профессий. О них сайту «ФедералПресс» рассказали в Фонде пенсионного и социального страхования России по Башкирии.

«Список большой. В него входят те, кто работал на вредных или тяжелых производствах, под землей и в горячих цехах, моряки, работники рыболовного флота, летчики и инженерно-технический персонал гражданской авиации, спасатели аварийно-спасательных служб и другие», — объяснил управляющий отделением Фаниль Вахитов.

Досрочная пенсия предоставляется педагогам, медработникам, артистам и гражданам с продолжительным трудовым стажем. Льготы также распространяются на женщин, родивших трех и более детей, многодетных матерей, которые долго работали в районах Крайнего Севера, родителей и опекунов детей-инвалидов.