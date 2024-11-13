Эксперт в сфере ЖКХ Разворотнева: даже небольшие изменения в планировке квартиры могут привести к ее изъятию

Даже незначительные изменения в перепланировке квартиры могут привести к ее изъятию через суд. Об этом «Российской газете» сообщила эксперт в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.

Пункт о незаконной перепланировке квартиры и ее последующем изъятии касается даже владельцев единственного жилья. Собеседница рассказала, что средства, вырученные от продажи квартиры на аукционе, направляются на восстановление первоначальной планировки, а остаток возвращается владельцу, написало «АБН 24».

Чтобы избежать проблем при установке кондиционеров и антенн на фасаде дома, необходимо согласовать эти вопросы с жилищной инспекцией до начала строительных работ. Тоже самое касается и переноса отопительных систем, а также установки гипсокартонных конструкций. Разворотнева добавила, что штробление несущих стен во время ремонта строго запрещено.