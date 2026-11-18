Эксперт в сфере ЖКХ Федорук предупредил о штрафах до 15 тысяч рублей за елку в подъезде
За установку новогодней елки или электрогирлянд в подъезде дома грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Об этом сайту «Москва 24» сообщил эксперт в области жилищного права и коммунального хозяйства Виктор Федорук.
По его словам, декор не должен перегораживать пути эвакуации, сужать проходы или создавать риск возгорания из-за неисправной проводки. В ходе проверки МЧС такое нарушение подпадает под статью 20.4 КоАП РФ. При возникновении пожара виновника также обяжут полностью возместить причиненный ущерб.
Специалист напомнил, что подъезд является общим имуществом. Украшение площадки без согласия большинства собственников считается самоуправством, поэтому любой жилец вправе потребовать демонтажа декораций.