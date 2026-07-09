Эксперт в сфере ЖКХ Бондарь напомнил, что за неправильную утилизацию люминесцентных ламп грозит штраф

Эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с «Абзацем» предупредил, что за выбрасывание энергосберегающих люминесцентных ламп в обычные мусорные контейнеры могут назначить штраф.

Специалист рассказал, что лампы делятся на безопасные (накаливания и светодиодные) и опасные (люминесцентные). Безопасные можно выбрасывать в мусорные контейнеры, предварительно обернув стекло плотной бумагой, чтобы избежать порезов. А люминесцентные лампы требуют особой утилизации, поскольку содержат пары ртути и относятся к отходам первой категории опасности, отметил «Ридус».

Бондарь добавил, что за неправильное обращение с такими отходами могут оштрафовать на сумму от двух до трех тысяч рублей. Однако привлечь к ответственности нарушителя бывает сложно. Эксперт предположил, что в будущем площадки для сбора отходов могут быть оснащены камерами, которые будут автоматически фиксировать нарушения.

Организация мест для сбора опасных бытовых отходов I и II классов должна быть возложена на управляющие компании. Для этого используются оранжевые экобоксы, которые обозначают экологическую опасность токсичного содержимого. Эти боксы обладают герметичной конструкцией и защищены от вандальных действий. Информацию о расположении пунктов приема или уже установленных экобоксов жильцы могут получить в своей управляющей компании.