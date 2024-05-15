Эксперт в сфере строительства Бакин спрогнозировал рост цен на стройматериалы на 20% летом | 360°

Общество 15 мая 2024, 15:40 Эксперт в сфере строительства Бакин спрогнозировал рост цен на стройматериалы на 20% летом

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Стоимость стройматериалов в России может вырасти на 20% к середине лета. Некоторые позиции подорожают еще сильнее, сообщил эксперт в сфере строительства Сергей Бакин в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, цены вырастут абсолютно на все, начиная от бетона, заканчивая шурупами. В связи с этим закупать стройматериалы при планировании ремонта нужно уже сейчас.

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Бакин также отметил, что ситуацию с подорожанием усугубили паводки в некоторых регионах России. Это еще больше увеличило цены, однако спрос на стройматериалы будет всегда.