Эксперт в сфере инвестиций Аверина: туристические регионы наиболее актуальны для инвестиций в недвижимость

Наиболее актуальным направлением для инвестиций в недвижимость в России считаются туристические регионы с высоким трафиком. Об этом рассказала эксперт в сфере инвестиций Анастасия Аверина в беседе с РИАМО .

По словам специалиста, хороший доход с аренды можно получать в Сочи, с каждым годом туда едут все больше людей. Также набирает популярность рынок недвижимости Горного Алтая, в будущем он вполне способен стать крупным курортом, передала «Вечерняя Москва».

Что касается зарубежной недвижимости, сейчас многие обращают внимание на Арабские Эмираты, отметила Аверина.