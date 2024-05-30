Эксперт в сфере инвестиций Аверина: туристические регионы наиболее актуальны для инвестиций в недвижимость

Наиболее актуальным направлением для инвестиций в недвижимость в России считаются туристические регионы с высоким трафиком. Об этом рассказала эксперт в сфере инвестиций Анастасия Аверина в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, хороший доход с аренды можно получать в Сочи, с каждым годом туда едут все больше людей. Также набирает популярность рынок недвижимости Горного Алтая, в будущем он вполне способен стать крупным курортом, передала «Вечерняя Москва».

Что касается зарубежной недвижимости, сейчас многие обращают внимание на Арабские Эмираты, отметила Аверина.

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