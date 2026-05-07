Эксперт в сфере безопасности Силивончик объяснил, кто должен контролировать деструктивный контент в интернете

Контроль за распространением деструктивного контента должен лежать на плечах платформ, где этот контент публикуется, сообщил ИА НСН председатель правления Союза саморегулируемых организацией негосударственной сферы безопасности Сергей Силивончик.

По его мнению, наиболее эффективный способ регулирования — это премодерация со стороны самих социальных сетей. Если пользователь пытается разместить запрещенный контент, социальная сеть должна предупреждать его и при необходимости ограничивать доступ.

Также эксперт отметил, что важно оценить эффективность инициатив по созданию кибердружин и медиапатрулей.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что такие формирования из волонтеров необходимы для обеспечения кибербезопасности, особенно в контексте воспитания молодежи.