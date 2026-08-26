Специалист по ЖКХ Юнисова рассказала, как добиться перерасчета за невыполненный ремонт дома

В России текущий ремонт многоквартирного дома проводится раз в три-пять лет. Собственники квартир ежемесячно платят за эту услугу, но иногда управляющая компания не выполняет свои обязательства. Эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова рассказала Ura.ru , как добиться перерасчета в таком случае.

Управляющая организация должна определять мероприятия по текущему ремонту на основании минимального перечня, утвержденного постановлением правительства РФ, а также по итогам текущих осмотров и технических заключений.

Информацию о плановом ремонте управляющая компания обязана публиковать на своем сайте и предоставлять по запросу собственников. По итогам финансового года компания должна отчитываться о потраченных деньгах и выполненных работах.

С 2026 года в квитанциях появилась отдельная графа для оплаты текущего ремонта. Если ремонт запланировали, но не провели, жители могут обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию и Роспотребнадзор, а за перерасчетом — в управляющую компанию.

Жилищная инспекция проводит проверку и выносит предписание или предупреждение управляющей организации. Для перерасчета нужны подтверждающие документы: акты о невыполнении работы и квитанции об оплате.