Эксперт в области права Дайнеко рассказала о нюансах наследования ценных бумаг по завещанию

Наследование ценных бумаг осуществляется либо по завещанию, либо по закону в соответствии с установленной очередностью, написали «Известия».

Дайнеко объяснила, что если родственники не знают о наличии у умершего ценных бумаг, нотариус самостоятельно запрашивает информацию у депозитариев, регистраторов и в федеральной налоговой службе (ФНС). После получения данных организация, осуществляющая учет, блокирует операции по счету до того момента, пока наследники не вступят в свои права.

Через шесть месяцев наследник получает свидетельство о праве на наследство и может обратиться с ним в депозитарий. Для зачисления ценных бумаг потребуется открыть счет депо или использовать уже существующий брокерский счет.

Эксперт отметила три ключевых особенности наследования. Во‑первых, если бумаги нельзя разделить поровну, наследникам придется договариваться между собой или решать вопрос через суд. Во‑вторых, сами унаследованные активы не облагаются налогом, но налог возникает при их продаже. В‑третьих, право на инвестиционные вычеты не передается по наследству, хотя уже полученные суммы вычета наследуются на общих основаниях.