Эксперт в области IT Геллер: адресная строка в браузере должна точно соответствовать официальному сайту магазина

В преддверии Нового года растет число мошеннических сайтов, предлагающих товары по заниженным ценам. После набора определенного количества заказов такие ресурсы исчезают, оставляя покупателей без денег и подарков. Эксперт в области IT и разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер рассказал, как выявить фальшивый сайт интернет-магазина, передала «Вечерняя Москва» .

Эксперт отметил, что эта схема обмана используется злоумышленниками уже давно, и обычному пользователю бывает трудно распознать фальшивый сайт. Однако есть несколько способов это сделать.

Во-первых, нужно внимательно проверьте адресную строку в браузере — она должна точно соответствовать официальному сайту магазина. Если вы сомневаетесь, откройте две вкладки рядом и сравните символы в поисковых строчках. Необычный символ может указывать на мошеннический сайт.

Внешний вид сайта также может вызвать подозрения, отметил эксперт. Поскольку мошенники действуют быстро, им нужно быстро создать фальшивый сайт, что может отразиться на его дизайне и качестве изображений. Если сайт выглядит подозрительно, дополнительно проверьте адрес в браузере.

Также стоит обратить внимание на способ оплаты, предупредил специалист. Следите за тем, куда ведет ссылка на оплату. Странные адреса могут указывать на мошенничество. Интернет-магазины никогда не требуют предоплаты за товар. Если на сайте просят заранее перевести деньги на банковскую карту для бронирования товара, это повод задуматься.

Геллер подчеркнул, что мошенники не всегда сразу списывают деньги со счетов. Иногда они собирают персональные данные для взлома личных кабинетов банков и опустошения счетов.