Эксперт в области информбезопасности Вехов: видео и фото атак дронов активно используются военной разведкой противника

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана Виталий Вехов в разговоре с радио Sputnik объяснил, почему не стоит выкладывать в социальные сети видео и фото атак дронов.

По словам собеседника, сведения, которые появляются в Сети, активно используются специализированными военными разведывательными подразделениями противника.

«Современные системы разведки позволяют по практически любым фотоснимкам, где достаточно четко изображен какой-либо участок местности, определять его точное географическое местоположение», — пояснил Вехов.

Именно поэтому депутаты Госдумы в срочном порядке вносят изменения в действующее законодательство. Таким образом они хотят минимизировать ущерб, добавил эксперт.