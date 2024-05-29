Эксперт в области ИИ Кадыров поддержал закон о введении уголовного наказания за дипфейки

В России предложили ввести закон, который предусмотрит уголовную ответственность за противозаконное использование дипфейков. Его поддержал эксперт в области создания и продвижения продуктов ИИ Родион Кадыров в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, дипфейки все чаще используют в мошеннических целях, поэтому необходимо регулировать эту сферу законодательно. Их число будет только расти, под угрозой — старшее поколение.

Для расследования преступления потребуются как минимум видеозапись, голосовое сообщение или скриншоты, отметил Кадыров.