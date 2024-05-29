Эксперт в области ИИ Кадыров поддержал закон о введении уголовного наказания за дипфейки

В России предложили ввести закон, который предусмотрит уголовную ответственность за противозаконное использование дипфейков. Его поддержал эксперт в области создания и продвижения продуктов ИИ Родион Кадыров в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, дипфейки все чаще используют в мошеннических целях, поэтому необходимо регулировать эту сферу законодательно. Их число будет только расти, под угрозой — старшее поколение.

Для расследования преступления потребуются как минимум видеозапись, голосовое сообщение или скриншоты, отметил Кадыров.

Московские компании в 2,6 раза нарастили производство продуктов питания

Время сменить меч на кисточки. Как пережить ганданту Марса

«Результат неготовности». Атаку на СДЭК назвали следствием просчета компании

Признан невменяемым. История «Смолинского маньяка»

ЕГЭ не панацея. Как найти призвание после школы

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте