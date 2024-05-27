Эксперт в области безопасности Бойко призвал искать водоем в случае попадания в зону лесного пожара

Эксперт в области пожарной безопасности Виталий Бойко в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, какие действия следует предпринимать, если вы оказались в зоне лесного пожара.

Сперва эксперт посоветовал убрать панику, чтобы реально оценить обстановку. Если огонь приблизился к дому, необходимо позвонить в службу спасения 01 или 112, собрать документы и следовать инструкциям для эвакуации.

Если нет возможности уйти от лесного пожара, нужно найти ближайший водоем, зайти в воду и накрыться мокрой одеждой. В случае, если вы оказались на открытой поляне, необходимо дышать, пригнувшись к земле. Рот и нос при этом должны быть прикрыты марлевой повязкой.