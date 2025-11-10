Комитет Госдумы по науке и высшему образованию рассмотрел поправки к законопроекту о целевом обучении врачей. Согласно инициативе, с марта 2026 года студенты-медики, обучающиеся на бюджете, будут обязаны заключать договор о целевом обучении и проходить период наставничества. В беседе с « ФедералПресс » идею прокомментировала доцент РАНХиГС и эксперт в HR-сфере Тамара Гриненко.

По ее словам, новый законопроект о медицинском образовании — вынужденная мера. Важно обеспечить молодых специалистов возможностью учиться у профессионалов и работать в хорошо оборудованных клиниках.

«Повлияет ли система наставничества на поток поступающих в медицинские вузы? Я думаю, что число желающих учиться на врача уменьшится, но не существенно», — отметила специалист.

Как пояснила Гриненко, главное, чтобы соответствующие меры действительно помогли сделать врачей более профессиональными.