Эксперт Умрюхин: достижение целей способствует ощущению счастья

Ощущение счастья связано с активацией мозговых центров награды, таких как область вентральной покрышки и прилежащее ядро. Об этом рассказал заведующий кафедрой нормальной физиологии Сеченовского университета Алексей Умрюхин в интервью «Известиям» .

Специалист отметил, что при достижении желаемого результата выделяются медиаторы, включая дофамин и эндорфины, которые вызывают чувство радости и благополучия.

Умрюхин подчеркнул, что счастье можно испытать даже при предвосхищении положительного результата. Однако ощущения зависят не столько от генетики, сколько от индивидуальных поведенческих сценариев, формирующихся с детства.

Эксперт рекомендовал находить приоритеты и достигать поставленных целей, уравновешивая негативные эмоции положительными результатами.