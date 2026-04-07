Эксперт «Ультра Продакшн» Богданов рассказал, что винил становится частью маркетинговой стратегии бизнеса

Виниловые пластинки больше не только атрибут музыкальной индустрии — они стали элементом бизнес-коммуникаций. Эксперты в области маркетинга и пиара отмечают, что винил привлекает внимание как статусный артефакт в корпоративной среде. Руководитель направления завода по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн» Игорь Богданов рассказал ИА НСН о причинах популярности винила среди бизнеса.

Эксперт отметил, что виниловые пластинки стали доступным инструментом для маркетинговых целей.

«Существует устоявшийся стереотип, что винил записывают в основном музыканты, в то время как доля корпоративных клиентов уже превышает четверть всех тиражей и продолжает увеличиваться», — добавил Богданов.

Винил часто используется как промо к основной продукции. Например, размещенный на пластинке QR-код ведет партнеров на сайт или в цифровое пространство бренда, объединяя эстетику пластинки с современными технологиями.

Компании записывают на винил корпоративные гимны, юбилейные поздравления и послания к знаменательным датам. Также на виниловый носитель можно записать любые звуки, чтобы каждый такой аудиообраз напоминал сотрудникам о родной компании.

Интересным трендом стала кастомизация пластинок. С помощью специального станка или вручную наносят индивидуальные рисунки, создавая авторские экземпляры. Такая эксклюзивная вещь ценится очень высоко, подчеркнул специалист.