Эксперт УГМС Мокеева: оттепели придут на Крещение в Нижегородскую область

Начало нового года в Нижегородской области прошло без традиционного снега и морозов — вместо этого местные жители столкнулись с дождливой и слякотной погодой. Ждать ли в регионе настоящей зимы, рассказала сайту Pravda-nn.ru пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

В Гидрометцентре России отметили, что до конца января серьезных морозов, как и мощных снегопадов, не предвидится. Средняя декадная температура января составит 0 и -2 градуса, а это на семь градусов выше нормы.

По словам Мокеевой, самая низкая температура прогнозируется в ночь на 16 января — до -10, местами — до -18 градусов. Затем, на Крещение, снова придут оттепели, и нижегородцы останутся без крещенских морозов. Эксперт УГМС также подчеркнула, что февраль вряд ли окажется холоднее января.