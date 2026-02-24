Эксперт Тумин заявил, что северные регионы России привлекут новых сотрудников благодаря увеличению зарплат

Увеличение доходов в добывающем секторе и северных регионах, где средняя зарплата превышает 200 тысяч рублей, приведет к росту числа работников в Магаданской области, на Ямале и Чукотке. Такое мнение высказал член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин, его слова привел сайт «Известия» .

Как отметил эксперт, рост медианных зарплат в энергетике примерно на треть свидетельствует о структурной перестройке экономики и изменении логистики. Государство активно инвестирует в развитие Северного морского пути, создание энергомостов и проекты по добыче, что требует привлечения квалифицированных специалистов.

«Спрос на таких специалистов колоссальный, и он будет только расти — нам нужно обеспечивать и внутренние потребности растущей промышленности, и выполнять обязательства перед партнерами на Востоке. Поэтому дальнейший рост доходов в этой сфере продолжится, хотя, возможно, и не такими темпами», — отметил Тумин.

Он также подчеркнул, что увеличение заработков в добывающем секторе и северных субъектах будет стимулировать переезд населения в эти регионы, создавая конкуренцию за кадры с другими территориями и побуждая их развивать собственные экономические центры.