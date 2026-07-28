Эксперт Тумин призвал заранее подавать заявление в банк о досрочном платеже по ипотеке

Для того чтобы эффективно использовать возможность досрочного погашения ипотеки, необходимо заранее подавать заявление в банк. Это важно, поскольку, несмотря на законодательное требование о рассмотрении заявления за один рабочий день, многие кредитные организации устанавливают свои сроки уведомления. Если не соблюсти эти сроки, деньги могут быть списаны как обычный ежемесячный платеж без эффекта досрочного погашения, сообщил директор рынков России и СНГ компании «Фам Пропертис» Валерий Тумин в интервью NEWS.ru .

Эксперт подчеркнул, что необходимо уточнить у банка, требуется ли подавать отдельное заявление на каждое частичное погашение. Некоторые банки не засчитывают автоматически деньги, поступившие сверх графика. В результате сумма может «зависнуть» на счете до явного распоряжения клиента, отметил URA.RU.

Тумин также отметил, что одной из самых частых ошибок заемщиков является выбор более комфортного ежемесячного платежа вместо сокращения срока. Такое решение значительно снижает итоговую экономию на процентах.