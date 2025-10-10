Эксперт Тулина рассказала, что шутливое «нет» в ЗАГСе может сорвать свадьбу

Иногда на церемонии бракосочетания жених пытается внести нотку юмора, произнося фразы, подразумевающие отказ. Но такие шутки могут привести к прекращению процедуры. Об этом рассказала «Абзацу» руководитель отдела ЗАГС города Батайска Ростовской области Наталья Тулина.

«Мы же находимся не на бутафорском спектакле, в театре или ресторане, а в загсе. Регистрация происходит в соответствии с законом РФ, мы обязаны его соблюдать. Я категорически против шуток во время бракосочетания. Регистратор обязан воспринимать любую форму отказа буквально — даже если за ней сразу следует "Конечно, шучу!"», — прокомментировала Тулина.

Согласно действующему законодательству, брак возможен только при добровольном согласии обоих, поэтому шутливое "нет" становится основанием для прекращения церемонии. В 2024 году в России было заключено рекордное количество браков — 2,8 миллиона. Однако число родившихся детей составило 1,2 миллиона, что на 3,4% меньше, чем в 2023 году, по данным Росстата.