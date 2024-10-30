Эксперт ЦПТ Масленников: россияне скупают ювелирные изделия, чтобы защитить активы от инфляции

За первые шесть месяцев 2024 года продажи ювелирных изделий в России достигли 199 млрд рублей, это на 30% больше, чем в минувшем году. Рост показателя связан с тем, что люди пытаются найти надежный защитный актив на фоне высоких ставок по кредитам и растущей инфляции, заявил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в разговоре с mk.ru.
По его мнению, сегодня многие россияне считают ситуацию крайне неопределенной и чувствуют себя незащищенными. Запредельные ипотечные ставки сделали покупку недвижимости дорогим вложением, однако люди не хотят превращать свои активы в пыль.
На этом фоне повышается спрос на драгоценности. Россияне активно покупают ювелирку, чтобы защитить себя от инфляции, в дальнейшем реализовав изделия без ущерба для себя, отметил Масленников.
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