Эксперт Центра профилактики пожаров Куксин спрогнозировал ухудшение ситуации с лесными пожарами в мире

Специалисты работают «наперегонки» с климатическими изменениями. Ситуация с лесными пожарами во всем мире с каждым годом будет усугубляться, сообщил эксперт Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, сейчас важное значение имеют глобальные изменения климата. В целом каждый новый сезон в среднем хуже прошлого для всего мира. На это влияют глобальное потепление, дефицит воды и экстремальные ветра.

Куксин отметил, что все пожарные службы готовятся к более тяжелой ситуации в будущем.

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