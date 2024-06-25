Эксперт ЦБ Мизинов: в соцсетях нельзя указывать свой номер телефона

Россиянам не следует делиться в социальных сетях своим номером телефона. Иначе можно потерять деньги, рассказал эксперт по информационной безопасности ГУ Банка России по ЦФО Павел Мизинов в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, некоторые приложения собирают данные со всех открытых страниц, формируя базу данных. Если не скрыть номер настройками приватности, пользователя замучают звонками с сомнительными предложениями, сообщил «ФедералПресс».

Кроме того, в соцсетях нельзя размещать адрес и делиться финансовой информацией. Мошенники могут взломать аккаунты, и тогда деньги с привязанной карты исчезнут, отметил Мизинов.