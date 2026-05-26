Эксперт TROUVER Синьюй сообщил, что закрытые окна не способны полностью защитить квартиру от пыльцы

Для многих людей сезон цветения становится настоящим испытанием из-за аллергии на пыльцу. Даже при регулярной уборке аллергены проникают в квартиру и накапливаются в неожиданных местах. Подробнее рассказал эксперт по продуктам для уборки компании TROUVER Цао Синьюй в беседе с Life.ru .

По его словам, закрытые окна и двери не способны полностью защитить квартиру от пыльцы. Аллергены проникают через вентиляционные отверстия, микротрещины в стенах, оседают на одежде, обуви, шторах, мебели и коврах.

«Дом в период цветения не станет полной защитой от аллергии, если не уделять уборке повышенное внимание», — предупредил специалист.

Он добавил, что одной из главных «слепых зон» становятся карнизы и верхние поверхности шкафов. Верхняя часть телевизора — еще одно место активного скопления пыли и пыльцы.