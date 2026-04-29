Эксперт TROUVER Синьюй рассказал, что классический пылесос может распылять аллергены

Сезон активного распространения аллергенов требует особого внимания к уборке в доме. Эксперт по продуктам для уборки компании TROUVER Цао Синьюй поделился с Life.ru рекомендациями.

По словам специалиста, регулярная уборка с пылесосом необходима, но важно выбирать правильную технику. Классический пылесос нередко поднимает пыль в воздух, распространяя аллергены. В этом случае более подходящим решением может стать робот-пылесос, который собирает пыль, не создавая сильных воздушных потоков.

После сухой уборки необходимо проводить влажную. Мытье полов помогает удалить аллергены с поверхности. При этом важно выбирать средства без резких запахов и с гипоаллергенным составом, чтобы не спровоцировать реакцию у ребенка.