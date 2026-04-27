Эксперт TROUVER Шэньхан посоветовал не сушить феном слишком мокрые волосы

Многие считают, что высушить волосы феном — дело простое. Однако неправильная сушка может привести к сечению кончиков, ломкости и тусклости волос. Подробнее рассказал эксперт компании TROUVER по уходу за волосами Ли Шэньхан в беседе с Life.ru .

По словам специалиста, первая ошибка — начинать процедуру, когда волосы еще сильно намочены. В этот момент структура волоса уязвима, и горячий воздух может повредить его изнутри.

«Вода внутри стержня закипает и разрушает кератиновые связи», — объяснил Шэньхан.

Вторая ошибка — держать фен слишком близко к голове. Это может привести к локальному перегреву и потере блеска волос.

Третья ошибка — использование одного температурного режима на протяжении всей сушки. Так, холодный обдув помогает зафиксировать укладку и закрыть чешуйки.