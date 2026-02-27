Эксперт ТПП Крохин предупредил собственников квартир об ответственности за упавший с балконов снег

Член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин предупредил владельцев квартир о возможной ответственности за упавший с застекленных балконов снег. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По словам эксперта, собственник несет ответственность за последствия падения снега с крыши его балкона, если остекление было выполнено самостоятельно. Избежать наказания можно, если балкон изначально застеклен согласно проекту дома.

Такая же ситуация складывается и с кондиционерами. Если их установка не была предусмотрена застройщиком, то за падение снега и наледи с них отвечает собственник. Крохин рекомендовал согласовывать с компетентными органами любые изменения конструкции дома.