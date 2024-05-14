Эксперт топливного рынка Бунина: крупные компании могут снизить цены на бензин, но не хотят делать этого | 360°

Общество 14 мая 2024, 11:03 Эксперт топливного рынка Бунина: крупные компании могут снизить цены на бензин, но не хотят делать этого

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Крупные АЗС могли бы снизить цены на топливо без какого-либо риска для бизнеса, но почему-то не спешат делать этого. Как рассказала РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина, подобное решение компаний вызывает массу вопросов.

«Сейчас, когда в стране достаточно любого вида нефтепродуктов, можно аккуратно снижать цены для конечного потребителя на стелах АЗС, например, на 50 копеек», — процитировал ее «ФедералПресс».

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В стране фиксируется снижение оптовых цен на бензин, но стоимость топлива на крупных автозаправках продолжает понемногу расти, отметила Бунина.