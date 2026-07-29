Косметолог Мурашкина рассказала, что сухой воздух и частое очищение могут привести к шелушению кожи

Эксперт французской дерматологической косметики Topicrem Анастасия Мурашкина поделилась с «Известиями» рекомендациями по уходу за лицом при появлении стянутости и шелушения. Проблемы с кожей могут возникать из-за сухого воздуха, перепадов температуры, солнечного воздействия, а также из-за частого очищения и неправильно подобранных средств ухода.

По словам специалиста, многие путают временную обезвоженность кожи с постоянной сухостью. Временная обезвоженность носит кратковременный характер, а сухая кожа требует регулярного ухода. Первые признаки обезвоженности — это стянутость и повышенная чувствительность кожи, особенно после умывания. Если не скорректировать уход, могут появиться шелушение, зуд и реакция на привычные косметические средства.

Мурашкина порекомендовала отказаться от жестких скрабов и частого использования кислот, умываться теплой, а не горячей водой и использовать мягкие очищающие средства. Увлажняющий крем лучше наносить сразу после очищения. При сильном зуде, жжении или воспалении следует обратиться к дерматологу.