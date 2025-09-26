Эксперт T.Hunter Бедеров призвал игнорировать звонки со сбросом с незнакомых номеров

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров поделился с RT информацией о рисках, связанных со звонками со сбросом.

Как отметил эксперт, цель таких звонков — сыграть на любопытстве абонента и чувстве беспокойства, в конечном итоге вынудить его самостоятельно совершить дорогой звонок и отдать мошенникам свои деньги. Самый надежный способ защиты — не обращать внимания на пропущенные вызовы с незнакомых номеров. Кроме того, эффективно завести себе голосового помощника, добавил специалист.

Бедеров также подчеркнул, что согласно договорам с операторами связи, владелец номера получает процент от стоимости звонка.

«Вас могут специально долго держать на линии под фоновую музыку или запись, чтобы "накрутить" максимальную сумму. Звонок-сброс также может использоваться для проверки активности базы телефонных номеров, а также для обхода средств защиты от телефонного мошенничества», — подытожил эксперт.