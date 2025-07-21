Эксперт «Теплокома» Бирюкова назвала цифровизацию основным фактором развития энергоучета в РФ

Руководитель направления E-Commerce компании «Теплоком» Наталья Бирюкова поделилась с радиостанцией Sputnik своим видением изменений на рынке учета энергоресурсов в России.
По словам эксперта, цифровизация, импортозамещение и комплексные решения по автоматизации станут главными факторами роста отрасли.
«В России центральным направлением станет развитие интеллектуального приборостроения и интеграции автоматизированных решений для дистанционного сбора и анализа данных о потреблении тепловой энергии и жидкостей», — считает специалист.
Как пояснила Бирюкова, такая стратегия позволит улучшить качество коммунальных услуг, повысить точность учета потребления тепла и снизить потери при транспортировке теплоносителя.
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