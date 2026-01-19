Эксперт «Тендера» Ермаков посоветовал при покупке подержанного авто проверять его через VIN-номер

Эксперт по управлению транспортными проектами в компании «Тендер» Андрей Ермаков в интервью «Газете.Ru» указал, что при покупке подержанного автомобиля покупатели часто обращают внимание на внешние характеристики, такие как состояние кузова и салона, упуская из виду историю и техническое состояние машины.

По мнению специалиста, начинать следует с анализа истории транспортного средства через VIN-номер, чтобы выяснить, было ли авто в ДТП, находилось ли в залоге или использовалось в качестве такси.

Особое внимание рекомендуется уделять автомобилям старше семи–восьми лет или с пробегом более 150 тысяч километров. На следы серьезных аварий могут указывать неровные зазоры кузова или разный оттенок краски, отметил aif.ru.

Для полной уверенности в техническом состоянии машины Ермаков советует проводить диагностику с использованием оборудования — например, компьютерную проверку и осмотр на подъемнике. Кроме того, важно заранее оценить затраты на содержание автомобиля, включая возможные расходы на ремонт и обслуживание.