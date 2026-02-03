Эксперт TelecomDaily Кусков предупредил о риске кражи интернета при нелегальных подключениях
Незаконные подключения проводов осуществляют не провайдеры, а недобросовестные сотрудники, действующие неофициально совместно с пользователями услуг. Об этом сообщил ИА НСН глава агентства TelecomDaily Денис Кусков.
По его словам, основная причина проблемы заключается в негласных отношениях между отдельными работниками региональных подразделений «Россетей» и представителями операторов связи.
«Сотрудники „Россетей“ постоянно занимаются мониторингом нарушений и находят такие кабели. Это значит, что отношения не были задекларированы в полной мере, как этого требует действующее законодательство», — отметил специалист.
Он пояснил, что в подобных ситуациях становится возможна кража интернета работниками.