Эксперт Telecom Daily Кусков назвал проводной интернет наиболее надежным вариантом

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметил, что проводной интернет продолжает оставаться надежным способом доступа в сеть даже при отключении мобильного интернета.

Он подчеркнул, что в случаях блокировки интернета проводной доступ зачастую остается доступен, что делает его наиболее надежным вариантом для выхода в интернет.

Ранее Герман Клименко предупреждал о возможных отключениях интернета при использовании VPN-сервисов. В России нет прямых санкций за использование таких сервисов, но Роскомнадзор ограничивает доступ к некоторым из них.