Эксперт Telecom Daily Кусков: фото и видео занимают больше всего памяти в смартфоне

Фото, видео, некоторые приложения и различные игры занимают в телефоне больше всего памяти. Об этом рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, также много места часто занимают мессенджеры, если пользователь обменивается большим количеством видео с собеседниками.

Чтобы очистить память, стоит сбросить весь этот «тяжелый» контент на стороннее устройство и удалять неиспользуемые приложения. Также поможет очистка кэша — временных файлов, которые сохраняет устройство, отметил Кусков.