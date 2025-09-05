Эксперт техподдержки CHINT Авдиенко призвал выключать обогреватели на ночь

Наступившие осенние холода в Москве привели к массовой эксплуатации бытовых электрообогревателей. Эксперт технической поддержки CHINT в России Николай Авдиенко поделился с « Известиями » правилами безопасного использования таких устройств.

По словам специалиста, большинство людей допускают ошибку, недооценивая мощность обогревателей, сопоставимую с электроприборами, такими как чайник или микроволновая печь. Одновременное включение увеличивает нагрузку на электросеть.

«Множество включенных устройств в квартире перегружают сеть, на которую реагирует выключатель защиты. Но при этом провода в стенах перегреваются, их изоляция ухудшается. Это может привести к пожару», — предупредил Авдиенко.

Он также настоятельно рекомендовал не оставлять обогреватели включенными на ночь из-за риска возгорания. В темное время суток человек не способен своевременно отреагировать на аварию, а предохранители иногда срабатывают с опозданием.