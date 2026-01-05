Эксперт «Техэкспо» Врацких призвал провести проверку электросистемы в частном доме перед наступлением морозов

Зимние холода подвергают испытанию энергосистемы частных домов и промышленных объектов. Обледенение и рост потребления электроэнергии могут вызвать аварийные отключения. Основатель и генеральный директор «Техэкспо» Филипп Врацких рассказал «Известиям» , как подготовиться к длительным выходным.

Эксперт подчеркнул, что в частном секторе часто аварии происходят из-за изношенных электросетей. Перед морозами рекомендуется провести проверку электросистемы: осмотреть распределительный щиток и вводной кабель, заменить устаревшие автоматы. Такие работы должны выполняться профессионалами.

«Второе базовое требование для частного сектора — развести нагрузку по линиям. Котел, насосы, холодильное и морозильное оборудование, сервер/система «умного дома» — все это лучше вынести на отдельные линии с автоматами и устройствами защитного отключения», — пояснил Филипп Врацких.

Важно проверить заземление и защиту от влаги, чтобы избежать утечки тока и пробоя изоляции. На случай отключений электроэнергии эксперт посоветовал предусмотреть резервное питание.

Для промышленных и коммерческих объектов подготовка к холодам должна быть более системной. Компании рекомендуют проводить инструктаж персонала, ограничивать использование временных подключений и обеспечивать наличие средств пожаротушения. Генераторы и ИБП необходимо подбирать с учетом пусковых токов и заранее тестировать в холодном режиме.