Эксперт TechNet НТИ Истомин посоветовал прогревать смартфон постепенно после длительного пребывания на морозе

Специалист по информационной безопасности группы компаний «ST IT» и эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин объяснил RT , что делать, если смартфон быстро разряжается на холоде.

По словам эксперта, при температуре от –15 до –25 градусов, типичной для многих регионов России зимой, устройство с аккумулятором на 5000 мАч может показать остаток заряда 10–15% уже через 40–60 минут нахождения на улице. Однако после возвращения в теплое помещение индикатор заряда часто восстанавливается до 35–45%.

Истомин подчеркнул, что это не свидетельствует о неисправности аккумулятора и не сокращает его ресурс, если соблюдать правила эксплуатации.

«Современные контроллеры питания намеренно снижают выдаваемую мощность, чтобы предотвратить необратимую деградацию химических компонентов», — отметил специалист.

Эксперт посоветовал после пребывания на морозе прогревать устройство постепенно в помещении с комнатной температурой, избегая резких перепадов. Это позволяет сохранить до 80–90% полезной емкости аккумулятора и существенно продлить срок его службы.