Эксперт TechNet НТИ Истомин посоветовал прогревать смартфон постепенно после длительного пребывания на морозе
Специалист по информационной безопасности группы компаний «ST IT» и эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин объяснил RT, что делать, если смартфон быстро разряжается на холоде.
По словам эксперта, при температуре от –15 до –25 градусов, типичной для многих регионов России зимой, устройство с аккумулятором на 5000 мАч может показать остаток заряда 10–15% уже через 40–60 минут нахождения на улице. Однако после возвращения в теплое помещение индикатор заряда часто восстанавливается до 35–45%.
Истомин подчеркнул, что это не свидетельствует о неисправности аккумулятора и не сокращает его ресурс, если соблюдать правила эксплуатации.
«Современные контроллеры питания намеренно снижают выдаваемую мощность, чтобы предотвратить необратимую деградацию химических компонентов», — отметил специалист.
Эксперт посоветовал после пребывания на морозе прогревать устройство постепенно в помещении с комнатной температурой, избегая резких перепадов. Это позволяет сохранить до 80–90% полезной емкости аккумулятора и существенно продлить срок его службы.