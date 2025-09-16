Эксперт TechNet НТИ Аверьянов отметил, что несертифицированные зарядки могут стать причиной пожара

Генеральный директор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов сообщил в интервью RT , что оставлять зарядное устройство в розетке возможно, при условии, что оно сертифицировано или оригинальное.

«Современные адаптеры имеют контроллеры, отключающие ток после полной зарядки, что минимизирует энергопотребление и риски», — пояснил эксперт. Тем не менее, он предупредил, что использование неоригинальных или поврежденных зарядных устройств может привести к перегреву или короткому замыканию, особенно при нестабильном напряжении сети.

Антон Аверьянов подчеркнул, что несертифицированные зарядки могут стать причиной пожара из-за несоблюдения стандартов безопасности. «Пыль, влага или износ также увеличивают опасность», — подытожил специалист, рекомендуя использовать только сертифицированные адаптеры и регулярно проверять их состояние.