Эксперт Tamashi Ожогин заявил, что у России есть все шансы сформировать национальную модель развития автоспорта

Российский автоспорт сталкивается с новыми вызовами: санкции привели к дефициту запчастей и уходу международных чемпионатов. Автоэксперт Tamashi Константин Ожогин рассказал DailyMoscow.ru , что видит в этом шанс сформировать национальную модель развития отрасли.

Как отметил специалист, российские инженеры научились восстанавливать детали, адаптировали электронику и внедрили 3D-печать. Внутренние чемпионаты привлекают зрителя инновациями и доступностью. Спонсорами становятся местные бренды, ориентированные на практику.

Сим-рейсинг теперь служит инструментом подготовки пилотов и обменом данными. Юниорские серии получают поддержку, готовя кадры будущего.

Вопрос изменился: не «когда вернуться на мировую арену?», а «с чем возвращаться?» Если удастся вырастить новых чемпионов и поднять инженерную школу, возвращение станет важным событием, добавил Ожогин.