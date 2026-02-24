Эксперт «Таксиста» Попков посоветовал не ждать нормальных цен на такси с улучшением погоды

Рассчитывать на снижение стоимости услуг такси после улучшения погодных условий не стоит. Такое мнение высказал председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков в беседе с ИА НСН .

По словам эксперта, ситуация может измениться лишь благодаря вмешательству Федеральной антимонопольной службы.

«Я думаю, что вероятность того, что цены вернутся к нормальным значениям, мала, потому как я не помню, чтобы у нас что-то дешевело и возвращалось обратно», — отметил специалист.

Он напомнил, что топливо постоянно дорожает, а это отражается на тарифах перевозок. Попков призвал требовать объяснения у чиновников, почему антимонопольная служба не принимает мер.