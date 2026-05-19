Эксперт SuperJob Захаров указал на отсутствие системной проблемы с выгоранием у работодателей

Выгорание — это не системная проблема, а скорее следствие того, что человек находится не на своем месте или работает в нездоровой атмосфере. Такое мнение высказал основатель портала SuperJob Алексей Захаров в беседе с ИА НСН .

По его словам, если человек находится на своем месте, а в коллективе нормальная, здоровая обстановка, то выгорания не происходит.

«Все эти сказки о выгораниях касаются исчезающе малого процента людей, сидящих в офисе и зарабатывающих неплохие деньги, отягощенных высшим образованием, которые находятся не на своем месте», — заявил эксперт.

Он также отметил, что причины соответствующего состояния всегда связаны с медицинскими проблемами, которые решаются медикаментозно.