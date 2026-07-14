Эксперт SuperJob Захаров объяснил, что просьба о повышении зарплаты должна быть обоснована

Основатель портала SuperJob Алексей Захаров рассказал ИА НСН , что шанс получить повышение зарплаты больше, если данное желание обосновано ситуацией на рынке.

Чтобы претендовать на повышение дохода, сотрудник должен опираться на текущую ситуацию на рынке труда — только в этом случае шансы на успех возрастают.

«Просто прийти и заявить „я хочу больше“ — это неконструктивный подход», — отметил эксперт.

По его словам, для части персонала вопрос зарплаты носит переговорный характер. В крупных корпорациях он регулируется через профсоюзы, для высшего менеджмента действуют индивидуальные договоренности, а в небольших фирмах обсуждение ведется лично с каждым работником.