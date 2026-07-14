Эксперт SuperJob Захаров объяснил, что просьба о повышении зарплаты должна быть обоснована
Основатель портала SuperJob Алексей Захаров рассказал ИА НСН, что шанс получить повышение зарплаты больше, если данное желание обосновано ситуацией на рынке.
Чтобы претендовать на повышение дохода, сотрудник должен опираться на текущую ситуацию на рынке труда — только в этом случае шансы на успех возрастают.
«Просто прийти и заявить „я хочу больше“ — это неконструктивный подход», — отметил эксперт.
По его словам, для части персонала вопрос зарплаты носит переговорный характер. В крупных корпорациях он регулируется через профсоюзы, для высшего менеджмента действуют индивидуальные договоренности, а в небольших фирмах обсуждение ведется лично с каждым работником.