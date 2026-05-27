Эксперт SuperJob Южалин заявил, что изменения в продолжительности отпуска могут повлиять на экономику

Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с ИА НСН высказал мнение о том, что увеличение количества дней отпуска до 35 может вызвать значительные изменения в системе трудовых отношений и экономике в целом.

Он отметил, что такие изменения потребуют корректировки рабочих и бизнес-процессов, так как дополнительные дни отпуска увеличивают расходы работодателей на оплату труда.

«Если еще дать дополнительный отпуск, нужно будет перестраивать все системы, все рабочие и бизнес-процессы», — пояснил он.

Также было отмечено, что россияне уже имеют достаточное количество дней для отдыха, учитывая нерабочие праздничные дни. Закон позволяет делить отпуск на части, но одна из них должна быть не менее 14 дней.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркнула, что вычет выходных из отпуска негативно скажется на зарплате работника.