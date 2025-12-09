Эксперт SuperJob Южалин сообщил, что от повышения лимитов переработки больше выиграют компании

Увеличение лимита переработки главным образом выгодно работодателям, так как зачастую согласие самих сотрудников на дополнительную нагрузку не запрашивается. Об этом заявил директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин в беседе с ИА НСН .

Министерство экономики совместно с Министерством труда подготовило изменения в законодательство, позволяющие увеличить вдвое разрешенные пределы сверхурочного рабочего времени для тех, кто хочет повысить доход.

«Больше плюсов здесь будет для работодателя, потому что многие сейчас сталкиваются с острым дефицитом кадров. Это может дать возможность эту проблему как-то решить. Для работников тоже здесь будут преимущества, потому что сверхурочная работа оплачивается выше», — отметил эксперт.

Вместе с тем он выделил ряд рисков, связанных с возможным нарушением порядка привлечения сотрудников к переработке. Кроме того, важно учитывать влияние увеличенной нагрузки на здоровье работников.