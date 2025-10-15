Эксперт SuperJob Южалин рассказал, что в 2026 году выгоднее брать отпуск в июле, апреле и октябре

Директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин в интервью ИА НСН объяснил, что выгоднее всего уходить в отпуск в те месяцы, где больше рабочих дней. Это особенно актуально для людей с высокой оплатой труда и стандартным графиком работы.

Как отметил специалист, речь идет о тех, кто имеет оклад и работает стандартную пятидневную неделю с двумя выходными.

«Нужно открыть производственный календарь и поделить свой оклад на количество рабочих дней в конкретном месяце», — посоветовал эксперт.

Так, самыми выгодными месяцами для отдыха в 2026 году будут июль, апрель и октябрь, тогда как май и февраль, а особенно январь, окажутся наименее выгодными. Для тех, кто работает по почасовой или сдельной системе оплаты труда, выбор месяца для отдыха не так критичен, поскольку стоимость часа не меняется в зависимости от месяца, заключил Южалин.